近來編號HR484268XD的偽鈔在全台各縣市流竄，已有攤商受害。央行今天表示，這些偽鈔應是假借文具、魔術道具之名製作，手法拙劣、材質粗糙，民眾可透過3招簡單辨別真偽，不需要恐慌。

央行今天發布新聞稿指出，編號HR484268XD的偽鈔各地流竄，經查這些偽鈔是以影印或列印方式仿製，沒有針對鈔券上的安全防偽特徵進行加工，而且上面多印有「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣，研判是假借「文具」、「魔術道具」之名製作，被不法或投機人士利用，當成鈔券行騙。

央行表示，這些偽鈔製作手法相當拙劣，材質粗糙，沒有水印與隱藏字，條狀箔膜沒有光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感，民眾透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則就能辨別真偽。

「看一看」是指迎光透視，可看見鈔券空白處的水印；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。「摸一摸」是以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。

「轉一轉」則是輕轉鈔券，正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化；正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

年關將近，央行提醒店家及民眾請多留意偽鈔辨識，內政部警政署也已發函各直轄市政府及各縣市政府警察局，要求督導所屬積極查緝偽造貨幣案件，在年貨大街、各類市場、便利商店等場所執行查察工作。

央行重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑。

央行強調，民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行將依規定核發檢舉人獎金，最高達250萬元。