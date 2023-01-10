立法院今三讀通過《農民健康保險條例》部分條文修正草案，本次修正以行政院版本為基礎，將農保及農民職災保險月投保金額由現行1萬200元，調高一倍至2萬400元；而喪葬津貼部分，也從目前的15萬3000元，增加至30萬6000元；生育給付標準提高為6萬1200元。

行政院提案指出，農保條例自1989年6月公布施行以來，其月投保金額維持為1萬200元整。考量農業生產易受氣候影響，農民所得不穩，及30年以來經濟成長及通貨膨脹等因素，因此將月投保金額調整為現行金額的2倍。新法明定農保的月投保金額為2萬400元；保險費率定為2.55％。

其後月投保金額及保險費率的調整機制，由中央主管機關參考農保收支情形、勞工每月基本工資、中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率、政府財政狀況等擬訂，報請行政院核定。

這次修法因提高月投保金額，農保喪葬津貼由現行15萬3000元調整為30萬6000元。三讀通過的條文還包括採用台灣民眾黨團、郭國文等立委的提案主張，將農保生育給付由2萬400元提高為6萬1200元。

修法的另項重點是同時修正新參加農保者須一併參加農民職業災害保險，配合此次農保月保額提高，農民職業災害保險的傷病給付及喪葬津貼也都會有所調高。