富邦金控今公布2022年12月最新獲利狀況，受防疫保單影響，自結合併稅後淨損154.92億元，累計全年僅賺467.18億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.52元，相對於前年，富邦金2021年大賺1446億元，連13年蟬聯金控每股獲利王；不過，台北富邦銀行全年稅後淨利仍創歷史新高紀錄。

外界都關心，富邦產險防疫保單理賠最新狀況；富邦產險表示，累計全年防疫險相關直接賠款達733.24億元，件數為161.7萬件，自留賠款達532.10億，對於已發生、未報或未決的案件，已提存自留賠款準備63.49億元，若不考慮再保因素的直接賠款及準備達820億元。

不過，富邦產險在業務方面大有斬獲，12月簽單保費34.42億元，不論在個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體較去年同期大幅成長13.2％，其中，以工程險成長56.4％及健康傷害險成長22.3％之表現最為亮眼，同時車險、個人綜合險及水險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過10％；全年度簽單保費538.72億元，成長5.9％，簽單市佔率達24.4％，連續41年居市場龍頭。

富邦人壽去年12月合併稅前淨損為92.65億元、個體稅後淨損為73.89億元，反映當月保費收入成長下準備金提存增加、投資市場震盪、匯兌損失及避險成本等綜合影響，全年個體稅後淨利為655.46億元，創歷年同期次高紀錄。