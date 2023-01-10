最近有許多國家抱怨中國隱瞞國內疫情狀況與病毒檢測結果，為此對來自中國的旅客實施強制病毒檢測，引起中國的抗議。德媒分析稱，這樣的措施防止新冠病毒感染者入境的意義不大，但是卻有對北京政治施壓的效果，以此要求其提高中國疫情的透明度。不過，媒體注意到，北京也趁此一機會宣傳西方國家「亡華之心不死」。

《德國之聲》引述《法蘭克福匯報》的評論指出，儘管從科學方面而言，對中國入境旅客進行強制新冠病毒檢測意義並不大，但是這一措施的政治施壓效果不容輕視。許多專業人士都認為，對自中國入境旅客進行強制新冠病毒檢測的做法並不合適，他們可以根據當前流行的變種來評估疫情。

文章表示，預防和快速撲滅疫情，這只能依靠最大程度的透明。但是中國卻對透明度不感興趣。只是在面臨施壓後，中國方才將幾百例新冠病毒測序結果輸入了國際公開的基因資料庫，而且這麼做的目的只是為了證明當前流行變種早就已經在國外流行。中國的此般態度，能有多少公信力？

另一家在杜塞道夫出版的《經濟週刊》以「中國憤世嫉俗的新冠游戲」為題評論說，中國防疫政策急轉可怕之處在於北京對訊息流動的嚴密控制，能迅速借其他國家對中國入境旅客的病毒檢測來宣揚「西方國家亡我之心不死」。

評論指出，令人恐懼的是大陸對媒體控制的程度，現在能夠流傳到德國的訊息幾乎只剩各種猜測以及少數偷偷傳送到外國的手機照片，照片顯示北京或上海不堪重負的醫院和殯儀館。

至於在其他百餘個人口超過百萬的大城市，或是貧困省份與農村地區，情況如何？中國在那裡要面對多少場像當初義大利貝加莫、美國紐約那樣的悲慘疫情？Omicron在不同人群中會造成多大的死亡率？在雲南、四川、甘肅、寧夏等偏遠地區的醫院裡，又會上演怎樣的慘劇？國際社會幾乎無從知曉，北京也不希望國際社會有所瞭解。

評論認為，這點提醒了大家：一個政府在外交層面上認為自己不得不煽風點火時，一定是因為在內政方面受到了尤其大的壓力。如果這個說法是正確的，就說明中國當前的疫情相當嚴重。