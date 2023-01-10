科技業的高昂薪水讓不少人嚮往，不過願意投身其中的女生通常是少之又少。一位女工程師表示，她的部門31人中只有她是女生，上班時只能討論房子、車子、投資等話題，想聊天解悶又不知該如何說起，讓她感到相當無聊。貼文一出，讓許多理工女直呼有共鳴！

原PO在Dcard發文表示，「一個部門30個男生，只有我1個女工程師」，雖然能夠像公主一樣受到其他同事的珍視與保護，想聊幹話解悶時卻總是讓她相當煩惱，「不能聊美妝、穿搭、雷射保養、女性物品購物經驗的心得，只能聊房子、車子、投資，偏偏我不會開車，又只買公司股票」。

原PO提到，其實她一直以來都能感覺到，同事上班很想和她講幹話、聊天，卻又不知如何說起，只能一直談論工作、工作、工作，極大的男女數量差距讓她不禁感嘆，「有時候覺得只有1個女生真的很無聊」。

對此，許多女工程師紛紛回應，「我也是，同事都是30幾，部門很沉悶，上班一直寫code真的很無聊，還好有1個跟我同期進來的女生就可以聊天」、「男生跟女生的話題真的還是有差，可以試著聊聊看工作上的閒事或八卦」；不過也有網友抱持別種想法，「同意，與女性話題脫節！不過與其全部都女生，我寧可全部都男的，女人多是非多」、「我跟你相反，我還蠻喜歡跟同事聊房子跟投資的，畢竟前人的經驗自己未來也用得到，女生的話題就跟求學時期的女性友人聊～」。