北韓領導人金正恩8日迎來39歲生日，值得注意的是，當天卻未見勞動新聞、朝中社等主要官媒極力報導膜拜，日曆上也沒有相關標註。英媒推測，金目前正面臨「中年危機」，自從確診一次之後，「他比三年前更覺得自己要死了」。

大流行期間，北韓祭出鎖國政策防堵病毒，以致金正恩出現鏡頭前的頻率屈指可數，因此，氣色和體態的變化清楚可見。2021年被拍到，乍看之下鏟肉有成，推特上甚至瘋傳他後頸肥厚的變化史；此外，又被眼尖網友發現後腦勺的神祕貼布、手臂被扎針、派替身出席活動等等。根據英國媒體《每日電訊報》(The Daily Telegraph)指出，金正恩常不聽妻子和醫師的話，身為老菸槍和酗酒男，還有體重過肥等問題。低調到傳出他連旅行都要隨身攜帶廁所，以防有心人士用糞便化驗，掌握其健康狀況。

儘管金正恩的健康傳聞向來低調，距離40歲也剩不久，是該面對所有中年男子都會有的毛病。該國駐南韓的學者崔陣郁(Choi Jinwook)表示:「我聽說他喝很多酒後會一直哭，因為他其實非常孤單，承受許多壓力…」

首爾國民大學專研究朝鮮議題的專家沃德(Peter Ward)則說:「顯然他現在比3年前還感覺自己快死了，而且他之前還確診…」無論如何，這讓他接下來第5個10年都還焦慮。

自由亞洲電台引述消息人士的話，稱黨中央今年並未將這天定調為偉大領導人的生日，不像時任金日成和金正日以「國定假日」慶祝，當天頂多發了一些糖果給孩子們。