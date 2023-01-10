汪小菲和前妻大S去年底因生活費鬧得滿城風雨，還觸發支線「床墊之亂」。本以為戰火平息，汪小菲8日凌晨又因無法接受大S律師函中的和解條件，開直播罵前妻和具俊曄。對此，具俊曄沒理會汪小菲，昨（9日）露面宣傳過年的活動，大S轉發該則動態，表達對丈夫的支持。

具俊曄9日在IG上傳一段短片，畫面中，他頂著招牌光頭，配戴黑色墨鏡，身穿白T恤和背心，開頭用中文向粉絲拜年：「大家好，我是具俊曄，新年快樂」，接著宣傳大年初四將和阿根廷國際團隊攜手在台北小巨蛋演出，保證會給觀眾意想不到的驚喜。

具俊曄也在文中分享農曆新年的計畫，「初一吃到飽，初二回娘家，初三睡到飽，初四跟著我一起挑戰你我的極限，解放我們的自由！」發出後不久，大S把具俊曄的貼文轉發到自己的IG限時動態，公開力挺老公的演出。

汪小菲近日收到大S律師函而抓狂，在直播中狂罵大S「妳覺得你自不自私，我所有的人都付出這麼多，為了你，聽明白了嗎，說著特別溫柔的話，幹著最噁心的事。」再罵大S律師賴芳玉「下輩子不得好死」，接著把砲口瞄準具俊曄，「你先幫你現在老公把無犯罪證明給辦了，別讓我們家一個犯罪，有一個罪犯在家裡待著。」事隔一晚，汪小菲在微博發文表示，因收到律師函有些激動，說的有點多，盼望寒假期間他們可以回到北京和爺爺奶奶團聚。不過，大S曾跟汪小菲說大陸疫情還很嚴峻，拒絕回北京，因此激怒汪小菲。