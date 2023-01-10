台日雙方締結友好交流協定後，一起大合照留念。(台中市政府提供)

台中市大甲區與日本熊本縣益城町昨日在大甲區公所締盟，由大甲區長顏金源及益城町長西村博則共同簽署友好交流協定書並互贈締盟禮物。台中市政府民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕出席見證；期盼雙方透過交流延續及加深台日各領域互動，促進彼此繁榮發展、共榮共好。

民政局長吳世瑋說，大甲區與熊本縣益城町雙方淵源深厚，1899年日本熊本縣出身的「志賀哲太郎」在大甲公學校（現大甲國小）擔任代理教師，任職26年期間以「愛」教化學生，薪水除維持基本開銷外，全部濟助大甲貧困學生，對大甲文化、教育有相當貢獻。

吳世瑋指出，志賀哲太郎逝世後，在當地更獲得「大甲聖人」的美譽，他的學生或後代都會到墳前祭拜、掃墓；大甲區公所近年也在文昌祠設置志賀老師紀念館讓後人瞻仰緬懷；雙方締盟不僅是千里緣分，也是台日友好的最佳見證，更是屬於雙方的寶貴資產。

顏金源表示，締盟後將有助雙方在教育、觀光、體育及防災應變等領域進一步合作及發展，尤其兩地同為農業發展地區，西瓜、稻米等農產品的種植經驗值得相互交流分享，創造雙贏。日本熊本出身的志賀哲太郎老師對學生的付出及貢獻，至今仍讓大甲人非常感念，也期盼未來雙方在學校教育能有更進一步交流。

西村町長說，感謝台中市政府及福岡辦事處協力促成締盟美事，另益城町在2015年熊本大地震中是受災最嚴重的地區，經過長達7年的重建，該町新廳舍終於在去年3月落成，非常感謝台灣各界捐款協助熊本縣復興，也期盼未來深化雙方學校教育及防災等資訊交流。

民政局強調，昨日熊本縣益城町訪問團，由西村町長率益城町教育長及台日親善團體「志賀哲太郎彰顯會」會長宮本睦士等6人，上午至市府民政局參訪，由副局長周瑺玫代表接待並互贈紀念品；下午則至大甲區公所參加締盟儀式。會後大甲區公所人員也帶領熊本縣益城町訪問團參訪大甲國小、文昌祠志賀哲太郎紀念館及大甲鎮瀾宮，並至志賀哲太郎墳前致意，緬懷他生前在台灣推動教育的功績。