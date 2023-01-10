農曆春節連續假期即將到來，台灣之星表示，為體恤門市人員一整年來的辛勞，全台直營門市將於農曆春節期間彈性調整門市營業時間，在除夕（1月21日）當天及大年初一（1月22日）、初二（1月23日）、初三（1月24日）連續4天全面不營業(機場門市除外)，讓全體員工都能夠回家與家人圍爐過好年。

迎接金兔年到來，台灣之星祭出平價4G不限速吃到飽+0手機499月租門號搭手機新春限時限量專案，新朋友搭配指定資費，最新iPhone14限時再降9,000元，最低5,990元入手。4G、5G單辦門號雙雙挑戰市場最低價上網吃到飽，月租399元，綁約30個月，4G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘，月租599元綁約30個月，5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送60分鐘。

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