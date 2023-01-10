立法院三讀通過《平均地權條例》以及《氣候變遷因應法》修正案。蔡英文總統今天感謝朝野不分政黨的共同支持，讓台灣在居住權益以及因應氣候變遷上，都能往前邁出重要一步。她說，這段時間以來，在各個議題領域上，大家對政府提出很多建言，執政團隊都會持續努力，積極回應國人的期待。

蔡英文今晚透過臉書，感謝立法院不分朝野的一致支持，三讀通過《平均地權條例》修正案以及《氣候變遷因應法》修正案！

她說，我們了解，實現更平等的居住權益，是年輕世代對執政團隊很大的期待，除了持續在全國佈建社會住宅，我們更要積極透過具體立法措施，來建構長期穩健、且避免炒作干擾的房地產市場。

蔡英文指出，這次《平均地權條例》修正案，透過五大措施，來杜絕炒房，包括：限制換約轉售；重罰炒作行為（最高罰5千萬）；建立檢舉獎金制度；管制私法人購屋；解約申報登錄。

此外，她強調，實現2050淨零排放也一直是執政團隊的重要目標之一。今天，《氣候變遷因應法》修正案通過後，將2050年淨零排放目標、各部會權責、氣候變遷調適專章以及徵收碳費機制等明確入法，全力來推動台灣走向淨零排放，因應國際趨勢。這也是台灣完備氣候法制的歷史性一步。

她要謝謝行政院、 內政部以及行政院環境保護署分別提出草案版本，更要感謝朝野不分政黨的共同支持，讓台灣在居住權益以及因應氣候變遷上，都能往前邁出重要一步。

蔡英文表示，這段時間以來，在各個議題領域上，大家對政府提出很多建言，執政團隊都會持續努力，積極回應國人的期待。「我相信，強化台灣整體的韌性、成為一個更好的國家，是我們一致的目標，新的一年，我們繼續團結來拚」。