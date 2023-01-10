當小三還能這麼理直氣壯！有女子在網上尋求意見「要怎麼讓男主管離婚...」，她指出和男主管交往1年，但疑似正宮生不出來，雙方感情不好，甚至主管父母還撂下「生不出來就離婚」的狠話，導致正宮已搬離婆家，不過，她也認為比正宮「賺的多」、「年輕(更能生)」、「外貌優」，但就是無法取得「名份」，因此，起了想「戳破保險套」的念頭要加速主管離婚。

一女子在「Dcard」論壇發文「要怎麼讓男主管離婚...」，她先提到自己有「嚴重的道德缺陷」，但因為事情已經發生了，她希望能找到和自己有相同困擾，或是有遇過類似的人尋求意見，也希望網友們能夠就事論事來討論。

女子娓娓道來，她指出自己與1名已結婚5年的男主管在交往，但主管與33歲的妻子疑似感情不好，也未生出孩子，主管的爸媽非常不開心，還撂下「生不出來就離婚」的狠話，導致女方搬離婆家。

然而，女子與這位男主管已經交往1年了，其妻子也知道2人的關係「但感覺有點摸摸鼻子認了」，不過，她也明示、暗示這名主管要有個「名份」，且也認為自身條件比其妻子來得好，譬如「賺的比較多」、「比較年輕(應該更能生)」、「外貌也比較優」，但是這些條件都還是無法讓主管趕快離婚。

但女子也不希望繼續當小三，很想和男主管共組家庭，甚至還想直接去見男主管的父母，並欲想說服其父母關於「生孩子的事」，也認為自己的出現，可以加速主管父母說服主管快離婚，另外，她也想要「直接懷孕」，但對方則「非常積極避孕」，讓她動了念頭想要「戳破保險套」，但是不知道有沒有用，且很擔心對方發現會很生氣。

文章一出，網友全看傻，紛紛留言表示「他們在還沒離婚前妳都是在破壞人家家庭，怎麼好意思理直氣壯上來說尋求意見」、「男方沒愛妳愛到願意為了妳離婚，認清現實吧」、「年輕不代表能生欸，妳是有什麼誤會」、「會為了你離婚，以後也會為了其他女人跟你離婚」、「都當小三了，還能這麼理直氣壯喔」。