為提高稻米產業競爭力，並穩定農民收入，水稻收入保險自2022年起正式開辦，2022年2期作各鄉鎮市區水稻產量已完成調查統計，投保件數達6.5萬件、投保面積7.3萬公頃，部分地區因受氣候異常影響水稻收成產量，計13縣市、48個鄉鎮，共約3千位農民獲得出險、理賠金額4,367萬元，農委會已促請財團法人農業保險基金儘速辦理理賠作業，預計於元月中旬前將理賠款撥入農民存款帳戶。

農委會說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，111年2期作「基本型」理賠約3,240萬元、「加強型」理賠約1,127萬元。全年1、2期作合計理賠4.3億元，約2萬1千位農民獲得出險，理賠率達126％，有效協助填補農民經營損失。

農委會表示，2023年1期作水稻收入保險維持原保險架構，「基本型」保險為全面納保項目，保費由農委會全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。但農民如未完成投保程序，將無法獲得保險理賠。

另「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，當1期作各鄉鎮市區減產超過5％以上（2期作為10％）即可啟動理賠，又該保險區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證之農民可加保，可獲得較高的理賠金額。

至於保費部分，農委會補助1/2保險費，且部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農委會進一步表示，2023年1期作的投保期間至3月底截止，請農民朋友務必把握時間投保，以維護自身權益，詳情可洽詢當地農會。農民得於申報種稻時，併同投保1、2期作「基本型」保險；至於投保「加強型」保險部分，因涉及保險費繳納事宜，仍請農民逕洽種植所在地農會辦理。此外，稻米契作產銷集團產區之營運主體及組織型大專業農，得至任一種植地之承保農會辦理投保。

農委會強調，為保障實際耕作者權益，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，倘其非為土地所有權人，如無法取得租約，以本人切結方式即可辦理投保。此外，水稻收入保險相關法規、表單、問答集等均已置於農金局及財團法人農業保險基金網站供下載參閱。

因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，為協助農民分散營農風險，農委會近年來致力推動農業保險，目前已開發27種品項、42張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。