33歲女星小薰（黃瀞怡）早年是黑澀會美眉成員之一，擁有傲人身材和清新氣質，團體解散後轉往戲劇圈發展，出演多部戲劇作品都有不俗表現，2021年以劇集《大債時代》獲得金鐘獎迷你劇集女配角獎，近日她罕見曬出脫衣照，尺度讓網友嚇了一跳。

女星小薰近年岀演不少影視劇，行程也滿檔，工作相當忙碌，昨（9日）她罕見曬出脫衣照，只見她上半身沒穿衣物，頭用毛巾蓋住，白皙美背上有一圈一圈的紅色印子，是拔罐後留下的痕跡，疑似是透過拔罐來紓緩疲勞，小薰也直呼：「我要放假，心疼身體」。

小薰日前在社群平台曬出脫衣照。（圖／小薰Instagram）

她的行程一路忙到過年，每年春節回山上，紅包都要準備5、60個，笑說部落的親友們很會生小孩，紅包數量逐年遞增，好處是她不會被催婚，大家都稱讚她很會賺錢，希望她持續專心工作等她發紅包，還勸她：「妳就這樣子就好。」她與男星鄭人碩交往多年，曾在2020年透露帶男友回部落殺「平安豬」，被解讀是好事將近，鄭人碩被問到此事解釋「殺豬」只是部落習俗，要讓祖靈、親戚朋友知道他們正在穩定交往，強調「並不是訂婚的意思，不要放大了」！

前陣子宋逸民主導的教會鬧出風波，有人爆料陳維齡曾對小薰說「如果鄭人碩不信主，就不要嫁」。對此，小薰透過經紀人回應沒聽過此事，也很少聽小薰談起教會事宜「小薰他們現在的狀況就是各自在彼此的工作上努力，結婚不是目前的第一個考量，我也把小薰的工作排到明年年底了，真的沒有時間去做這件事情」，接著也提到「如果真的要用宗教選對象，那她可能就孤老終身吧」。