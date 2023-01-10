在中國大陸重開出境旅遊後，大量的中國遊客湧向提供落地簽證的泰國，成為近期造訪泰國聲勢最浩大的外國旅遊團。而讓這批中國旅客最為驚喜的是，泰國副總理以及2名閣員親自來機場迎接。

據《美聯社》報導，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領內閣成員，親自前往機場接機，顯示中國遊客對於泰國這個旅遊大國的重要意義。機場迎賓大廳裡，中國遊客收到花籃和禮品袋，懸掛的歡迎橫幅上寫著：「中泰一家人」，「曼妙的泰國永遠歡迎我們的中國家人」。

這一趟來自廈門的航班當中，大約有1/3是中國遊客，其中一名中國遊客對記者說，「感覺很好，感受到泰國人民的好客之情，以禮物歡迎我們」。問他來泰國幹什麼，他說，「吃！玩！欣賞泰國的文化」。

泰國副總理兼衞生部長阿努廷在機場對記者說，中國以及其它國家的遊客人數在持續增長，「對泰國旅遊業來說，是一個好跡象，增加收入，推動經濟增長，擴大就業以及其它機會」。

泰國不要求中國遊客出示接種疫苗證明。但就在兩天前，泰國交通部公佈了針對境外遊客的入境要求，其中包括「出示疫苗證明」。該要求等於宣佈廢止10月以來的措施，10月份，泰國對境外旅遊取消了幾乎所有防控手段。

不過，泰國衞生部長阿努廷強調，交通部尚保留的唯一規定是，來自有新冠檢測要求的國家的遊客，應出示健康保險證明。大部分人均可滿足這一要求，而且它並不針對中國。

1月8日中國持續了近3年的入境隔離措施宣告結束，估計不久後國外返鄉潮就會掀起，現在的問題是缺少航班。媒體查詢之後發現，國外機場來自中國的航班並未增多，飛行最頻繁的航線是中國和韓國之間。

因中國國內疫情升溫，美歐以及東亞很多國家收緊了針對中國遊客的防範措施，要求他們出示48小時內核酸陰性證明，北京譴責這類做法具有歧視性。為不得罪中國，泰國政府強調該國措施針對所有國家─包括馬來西亞和印尼─的入境遊客測量體溫。一名中國旅客說，如果僅僅對中國人這樣做，那讓人感到很不舒服。泰國很友好，可以辦落地簽證，允許出國後，泰國成為我們的首選。

在新冠疫情之前，中國每年約有1100萬人前往泰國旅遊，泰國旅遊部門原本預測，今年外國遊客的數量可以達到2000萬，但中國放開後，這個數字向上修正成2500萬。他們估計，在今後2至3年內，國際遊客將達到並超過疫前水準，在2025年泰國甚至可能迎來4000萬外國遊客。