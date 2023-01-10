朱宗慶打擊樂團2022年聖誕夜位於八里倉庫慘遭祝融，樂器、道具等付之一炬損失達千萬，原本外界擔心《木蘭》演出會受到影響，朱宗慶10日宣布，將照原定計畫於2月9日起台灣巡迴演出。團員盛裝出席記者會，也希望帶給觀眾如同木蘭一樣堅韌的勇氣，也彰顯朱團多年來越挫越勇的精神。（羅永銘攝）

朱宗慶打擊樂團2022年聖誕夜位於八里倉庫慘遭祝融，樂器、道具等付之一炬損失達千萬，原本外界擔心《木蘭》演出會受到影響，朱宗慶10日宣布，將照原定計畫於2月9日起台灣巡迴演出。團員盛裝出席記者會，也希望帶給觀眾如同木蘭一樣堅韌的勇氣，也彰顯朱團多年來越挫越勇的精神。（羅永銘攝）

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，飾演木蘭的演員朱安麗（左起），總監朱宗慶、飾演另一個「木蘭」的演員黃宇琳一同出席記者會合影留念。（羅永銘攝）

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，飾演木蘭的演員朱安麗（左起），總監朱宗慶、飾演另一個「木蘭」的演員黃宇琳一同出席記者會合影留念。（羅永銘攝）

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，飾演木蘭的演員朱安麗（圖中）10日出席記者會表示，這個角色對她來說就是心有所愛，全力以赴。（羅永銘攝）

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，藝術總監朱宗慶（圖中）10日出席記者會表示，「我們就像木蘭，在劇變時局中懷著『不得不勇敢』的堅韌心境。決定2023年定版十週年的擊樂劇場《木蘭》再度搬演，分享給更多觀眾。」（羅永銘攝）

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，出身傳統戲曲領域的導演李小平（圖中）10日出席記者會指出，擊樂劇場《木蘭》是以京劇為材、最成熟對話的成果，在這十來年的五度公演的演變，其實漸漸強化了擊樂劇場的本意，並且是臺灣文化現況成熟期的集體智慧。（羅永銘攝）

023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作擊樂劇場《木蘭》打頭陣，10日在國家音樂廳召開記者會，團員著演出服裝出席。（羅永銘攝）

朱宗慶打擊樂團2022年位於八里倉庫慘遭祝融，樂器、道具等付之一炬損失達千萬，許多資料檔案已搶先數位化沒有遭到波及，人員也沒傷亡，原本外界擔心大型製作《木蘭》演出會受到影響，總監朱宗慶10日宣告，將照原定計畫於2月9日起台灣巡迴演出。

藝術總監朱宗慶表示：「我們就像木蘭，在劇變時局中懷著『不得不勇敢』的堅韌心境。在跨越2021年來到2022年之際，樂團曾將擊樂劇場《木蘭》做了精修，於全台巡演，當時雖然口碑反應熱烈，但由於疫情種種，總有受限之感。因此，該次巡演結束當下，我們便已決定， 要在2023年、也是擊樂劇場《木蘭》定版的十週年再度搬演此作，分享給更多觀眾。」

出身傳統戲曲領域的導演李小平更進一步指出，擊樂劇場《木蘭》的出現與成熟發展，具有台灣社會「融合傳統與現代」的文化意義：「這是以京劇為材、最成熟對話的成果，在這十來年的五度公演的演變，其實漸漸強化了擊樂劇場的本意，並且是臺灣文化現況成熟期的集體智慧！」