朱宗慶打擊樂團2022年位於八里倉庫慘遭祝融，樂器、道具等付之一炬損失達千萬，許多資料檔案已搶先數位化沒有遭到波及，人員也沒傷亡，原本外界擔心大型製作《木蘭》演出會受到影響，總監朱宗慶10日宣告，將照原定計畫於2月9日起台灣巡迴演出。
藝術總監朱宗慶表示：「我們就像木蘭，在劇變時局中懷著『不得不勇敢』的堅韌心境。在跨越2021年來到2022年之際，樂團曾將擊樂劇場《木蘭》做了精修，於全台巡演，當時雖然口碑反應熱烈，但由於疫情種種，總有受限之感。因此，該次巡演結束當下，我們便已決定， 要在2023年、也是擊樂劇場《木蘭》定版的十週年再度搬演此作，分享給更多觀眾。」
出身傳統戲曲領域的導演李小平更進一步指出，擊樂劇場《木蘭》的出現與成熟發展，具有台灣社會「融合傳統與現代」的文化意義：「這是以京劇為材、最成熟對話的成果，在這十來年的五度公演的演變，其實漸漸強化了擊樂劇場的本意，並且是臺灣文化現況成熟期的集體智慧！」
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