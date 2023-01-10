仕招基金會致贈每位街友500元紅包。（王揚傑攝）

春節關懷街友活動席開20桌，宴請街友圍爐吃尾牙。（王揚傑攝）

為讓街友能歡度農曆春節，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市善悅關懷協會、海墾社會福利基金會、清海無上師世界會等社福團體，今（10）日在板橋永安活動中心共同舉辦春節關懷街友活動，除有圍爐餐敘、義診、義剪及職業媒合等服務，仕招基金會也致贈每位街友500元紅包，讓街友感受春節氣氛。

活動席開20桌宴請街友們圍爐吃尾牙，衛生福利部立台北醫院義診團也到場為街友義診，新北市街友外展服務中心則在會場提供洗浴設備，讓街友可以舒服洗個澡，勞工局就服處輔導員也到場協助職業媒合，希望街友早日脫遊，重返社會，法律扶助基金會律師也藉機宣導預防詐騙，切勿販賣自己的身分證件，避免吃上官司。

活動特別請來總舖師掌廚，精心為街友們準備了10道尾牙菜色，從冷盤、油飯到雞鴨、龍蝦，各式佳餚陸續上桌，每位街友無不吃得津津有味，飽餐一頓；台上還有精彩的傳統京劇演出，全場充滿歡樂的春節氣氛。

仕招基金會課長周哲仁表示，仕招基金會從2003年起每年三節都辦理關懷街友活動，希望1個小小的紅包，能讓街友們在節慶的時候，有快樂過節的感覺。活動今年已邁入第21年，基金會秉持蔡衍明董事長指示，年年都把這項工作延續下去，因為疫情停辦兩年的尾牙，今年重新舉辦，希望讓大家都能度過愉快的農曆年節。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，感謝善悅關懷協會結合仕招社會福利慈善基金會、海墾社會福利基金會、清海無上師世界會等，共同辦理歲末關懷活動，除圍爐餐敘外，還提供日常民生物資，讓街友感受年節氣氛與社會溫情。