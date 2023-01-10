工具機大廠東台精機目前在手訂單仍有42億元，10日公布，2022年12月合併營收呈現月增、年減，主因是客戶延遲出貨所致。全年營收下滑，係受全球通膨、經濟景氣下滑、大陸防疫封控及俄烏戰爭等因素影響。

東台自結2022年12月合併營收8.11億餘元，月增28％、年減0.3％；2022年合併營收82.69億元，年減14.23％。東台指出，2022年12月營收較11月營收成長，主要是先前客戶訂單遞延出貨，12月陸續裝運交機。

東台表示，受全球通膨未解、經濟景氣低迷、各類終端需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未歇及中國大陸解封風險等因素影響下，致使東台2022年營收減少。

東台指稱，東台集團整體而言，工具機營收占比94％，電子設備營收占比6％，在手訂單約42億元。產品應用面，汽機車產業營收占比約39％，加工業約占8％、航太業約占8％、電子業約占6％。市場面表現，以台灣、大陸兩岸為主要市場，營收占比約57％、歐美地區約27％、亞洲其他地區營收占比16％。