大陸人力資源社會保障部10日消息，大陸國務院任免國家工作人員。任命李春臨、楊蔭凱為國家發展和改革委員會副主任；任命董建國為住房和城鄉建設部副部長；任命王道席為水利部副部長；任命鍾海東為國家國際發展合作署副署長；任命黃華波為國家醫療保障局副局長；任命叢林（女）為中國銀行保險監督管理委員會副主席；任命劉敬、潘愛華為國家國防科技工業局副局長；任命李紅燕（女）為國家外匯管理局副局長；任命徐學義為中國地質調查局副局長。

免去胡祖才的大陸國家發展和改革委員會副主任職務；免去梁濤的中國銀行保險監督管理委員會副主席職務；免去吳豔華的國家國防科技工業局副局長職務；免去李朋德的中國地質調查局副局長職務。

李春臨，1968年2月生，黑龍江巴彥人，2013年間曾任陝西省發改委副主任、2022年8月任陝西省委常委、省委祕書長迄昨。

楊蔭凱，1970年4月生，遼寧錦州人，中國科學院地理科學與資源研究所理學博士。2022年8月任大陸國家發改委副祕書長。