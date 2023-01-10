大陸資深導演何平今（10日）驚傳癌逝，由中國電影導演協會與其家人確認後，發布訃告證實何平導演真的離開人世，享壽65歲。消息曝光後，有許多影迷都嚇了一跳，激動說還經常重看他執導的巨作《天地英雄》，更有人指出他曾替被消失的趙薇說過公道話，如今逝世令眾人都很不捨。

中國電影導演協會今（10日）發布一則消息，內容是「訃告：沉痛悼念何平導演」，內容透露何平導演今日凌晨發生心肌梗塞，無力回天，享壽65歲。何平生涯執導過7部電影，和監製、策劃多部電影，像是有趙薇、舒淇和莫文蔚3女神主演的《夕陽天使》；何平這些經歷，也讓他有「中國電影的先行者，俠隱於市」的形容。

何平導演執導過電影《天地英雄》，當時女主角是趙薇。（圖／摘自電影《天地英雄》花絮影片）

其中有趙薇的粉絲跳出來發文，透露2021年照薇被消失後，在風口浪尖上許多人都不敢說話，只有何平導演有幫趙薇說公道話，讓他們相當感動；還有人說看到何平導演的名字，就會想到趙薇，因為二人多次合作，連趙薇自己當導演後，何平也都會以大前輩身分去探班，都很感謝他的「知遇之恩」。

訃告全文：

經與家人核實，本會前副會長兼秘書長，著名導演何平先生，罹患癌症，突發心梗（心肌梗塞），於今（10日）凌晨在北京去世。本會執委會將協同何平導演家人為他送行，有關信息將及時公告。

中國電影導演協會2023年1月10日