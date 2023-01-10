【立綱氣象報報】晴朗天氣到周六 周六晚上冷氣團到

隨著東北季風逐漸減弱，明（11）日開始各地雲量減少、陽光露面，高溫普遍22至25度，不過氣象主播戴立綱指出，周末將有大陸冷氣團南下，天氣變化會特別明顯，預估下周日、下周一（11/15、11/16）低溫僅有12度。

氣象局資料顯示，明日東北季風減弱，但各地早晚有涼意，清晨低溫下探17度，白天各地高溫普遍為22至25度，局部近山區河谷或盆地會更熱，要注意日夜溫差。

明日降雨部分，上半天天氣與今日類似，各地皆有局部降雨機率，主要水氣會集中在迎風面的基隆北海岸及東半部地區，下半天開始，華南雲雨區減少，西半部將由多雲零星飄雨，轉為偶透光的天氣型態。

氣象局指出，受東北季風影響，明（11）日各地皆有局部降雨機會，但主要水氣集中在基隆北海岸及東半部地區。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑預估，周四（1/12）起受南風影響，全台逐漸回暖，周六（1/14）天氣最熱，各地高溫24至26度，局部地區可能會接近30度高溫，不過下周日（1/15）大陸冷氣團南下，中部以北低溫下探13度，到下周五（1/20）前都會持續受大陸冷氣團影響。

氣象主播戴立綱表示，根據台北測站資料，受到華南雲帶影響，台灣雲層偏多，明日到周五（1/11-1/13）陽光露臉、雲層減少，低溫升到18度，周六（11/14）午後轉雨氣溫略降，尤其下周日、下周一（11/15、11/16）受冷氣團影響，溫降幅度更明顯，低溫僅有12度。