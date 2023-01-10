鹽水月津港燈節記者會剛開 藝術作品晚間突起火燃燒 21:512023/01/10 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鹽水月津港燈節一件藝術作品，10日晚間8點多突然起火燃燒。鹽水消防分隊獲報後趕往灌救，迅速將火勢撲滅。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鹽水消防分隊獲報後趕往灌救，迅速將火勢撲滅。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 南市府今天早上才特別開記者會宣傳，晚上就傳火警，讓居民議論紛紛。（張毓翎攝） 台南鹽水月津港燈節一件藝術作品，10日晚間8點多突然起火燃燒，引起許多路人圍觀，鹽水消防分隊獲報後趕往灌救，迅速將火勢撲滅，結束一場虛驚；不過，台南市政府今天早上才特別開記者會宣傳，晚上就傳火警，讓居民議論紛紛。 高雄三民區透天晚間傳祝融 警消救出8旬翁腳踝擦傷送醫 義大世界今晚恐湧大量車潮 晚間8時起實施交通管制 蔡英文睽違2年首開記者會！他提7大問題要求回應 #台南 #鹽水 #月津港燈節 #起火 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2023閃耀台中跨年夜會場規劃看這裡 消防局喊「防踩踏」 20:102022/12/26 社會 台中豐原工廠深夜大火 ４死１重傷 04:102022/12/30 社會新聞 台南鹽水替代役男發揮營建專長 改造地方老舊空間 14:272022/12/27 寶島 21歲網紅「以後墳離近一點」一語成讖 超速飆重機對撞釀4死 09:582023/01/07 娛樂 北捷運量較去年微增 截至晚間7點達128萬人次 18:322022/12/31 生活 北市信義區公車撞死男子 妹泣訴：他失聯20年 最後一面竟是認屍 10:582022/12/30 社會 不滿20年前遭同事欺負 高雄男放置爆裂物恐嚇 晚間落網 23:352023/01/03 社會 蔡英文為何明天要開記者會 郭正亮曝內幕：因為這個國家在看 18:462022/12/26 政治 土地公保佑！ 廟前電桿冒火光…警巡邏聞到燒焦味火速馳援 10:182023/01/10 社會 蔣萬安半夜視察挨批作秀 她反嗆：總比蔡英文700多天不開記者會好 13:532023/01/08 政治 台中豐原工廠晚間大火釀4死 1人嚴重燒燙傷 1人吸入性嗆傷 21:212022/12/29 社會 豐原違建工廠大火釀4死火源找到了 疑「電銲火星」引燃揮發溶劑 11:392022/12/30 社會 新化山區白骨案 台南地院晚間裁准2嫌羈押禁見 23:382022/12/29 社會 學甲槍擊案 警誓言剷除光電蟑螂 04:102022/12/19 地方新聞 大里工廠深夜竄火舌 30分鐘快速滅火無人傷亡 09:442023/01/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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