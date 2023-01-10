鹽水消防分隊獲報後趕往灌救，迅速將火勢撲滅。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

南市府今天早上才特別開記者會宣傳，晚上就傳火警，讓居民議論紛紛。（張毓翎攝）

台南鹽水月津港燈節一件藝術作品，10日晚間8點多突然起火燃燒，引起許多路人圍觀，鹽水消防分隊獲報後趕往灌救，迅速將火勢撲滅，結束一場虛驚；不過，台南市政府今天早上才特別開記者會宣傳，晚上就傳火警，讓居民議論紛紛。