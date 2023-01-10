「國標舞女王」劉真2020年3月病逝，讓老公辛龍悲痛不已，而他也因走不出喪妻之痛，就此消失演藝圈，獨自撫養女兒「霓霓」，讓外界都相當擔心他的狀態，和辛龍是好友的邰智源，今（10日）出席活動時被問到辛龍現況，他也坦言２人已一年多沒見面。

邰智源與辛龍交情深厚，他今表示2人已經一年多沒有見面，私下也常發訊息互相關心，會鼓勵他回歸嗎？邰智源說，我最近還有看他以前的影片，覺得他真的很棒，有機會的話還是希望他可以表演，而且他很有才華、很風趣，但每個人際遇不同，遇到這種事讓人很難過。

其實，辛龍因喪妻之痛，讓他消失螢光幕前，至今尚未公開露面，只有在重要日子時，會在社群發文吐心聲，而去年5月好友Makiyo受訪時，也談到辛龍的近況，透露他還是很想念劉真，不過已慢慢走出傷痛，女兒霓霓也知道「媽媽已經不在了」，目前他的重心都放在照顧女兒上，至於有沒有要復出，她沒多問。

而辛龍上一次發文是去年的3月22日，也是劉真的忌日，他感性寫下「我與女兒都好，我想妳，也都好」，短短12字訴盡他對愛妻的思念。