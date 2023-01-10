蔣萬安參拜霞海城隍廟。（蔡佩珈攝）

掛在迪化街商圈建築上頭的巨大燈飾「福氣萌兔」。（蔡佩珈攝）

農曆春節快要到了，北市迪化年貨大街日前熱鬧開跑，台北市長蔣萬安10日晚間來到迪化街開箱3大亮點，邀請民眾一探商圈新樣貌。台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋更喊出今年人潮100萬人次、業績突破15億元的目標。

蔣萬安今在徐慶棋、台灣商圈產業發展聯合總會總會長周水美等人陪同下來到迪化年貨大街，一下車便有民眾上前要合照，也有人大喊「謝謝市長」、「謝謝市長把台北贏回來」。沿途發放發財金時，則有店家、攤商主動打招呼，並邀請試吃、在招牌上簽名。

蔣萬安說，現場人潮湧進、商家叫賣聲四起，滿滿的年味讓他感覺「年貨大街回來了！」希望民眾能多與親朋好友一同來逛街消費。他並在廚師的協助下，將魷魚乾剪成絲、撒下迪化街特產胡椒粒，完成具當地特色的菜餚「魷魚螺肉蒜」，鼓勵全台民眾來迪化年貨大街為家人準備年菜。

位於永樂廣場附近的「兔年繽紛共創燈區」，燈籠皆由太平國小、永樂國小及當地商家、居民繪製。（蔡佩珈攝）

蔣萬安亦走訪迪化街商圈3大亮點，首先是掛在街區建築的5隻巨大兔子燈飾「福氣萌兔」，若走到永樂廣場附近，抬頭便能看見太平國小、永樂國小學生及在地店家與民眾彩繪的一排排燈籠。

其次，迪化年貨大街今年與全支付合作，民眾可在逾500間店家與攤商使用全支付。最後一個亮點則是永樂廣場附近的一道7米高的「開運紅包牆」，只要民眾在指定時段拍照上傳臉書、點讚台北市商業處粉專，便能抽兔年發財金、購物金等總價值超過150萬元的禮物。

蔣萬安抽選「鴻兔大展」紅包。（蔡佩珈攝）

蔣萬安從開運紅包牆上拿下名稱為「鴻兔大展」紅包袋，開出迪化街商家消費優惠券，盼民眾多前來消費。他也笑說，大家過年習慣安太歲，其實安太座也相當重要，要好好照顧妻子，否則「除夕就風雲變色」。

蔣萬安指出，除了迪化年貨大街外，台北市今年迎來睽違23年的台灣燈會，展示區遍布整條廊帶，台北街道不論年前、年後都能充滿年味，期盼市民出門體驗台北的美。