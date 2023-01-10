近日新竹棒球場埋廢土一案受到全國關注，民進黨台北市議員王世堅也質疑同黨籍前市長林智堅涉及違法，呼籲檢調應該盡快展開調查，不料卻遭新竹市黨部要求開除黨籍。與王世堅交情不錯的立委高嘉瑜今（10）日在節目《庶民大頭家》指出，王世堅是黨內的民主前輩，攻擊他的人是在分化民進黨，如果最後整個黨「越來越小」，那民進黨還算什麼政黨。

高嘉瑜稱，黨內任何人說要開除王世堅，她覺得都沒有資格，王世堅說的話應該是符合社會多數的認知，並就事論事。她強調，王也是白色恐怖的受難者，同時更是民進黨創黨以來，一直為黨犧牲奉獻的民主前輩，「後面這些人有什麼資格說要開除王世堅，而他的言論也是彰顯民進黨民主精神跟價值。」

高嘉瑜也質疑，今天如果把王世堅開除，那民進黨還會剩下什麼？她認為，攻擊王世堅的人「有點在分化民進黨，因為民進黨如果越來越小，越來越限縮，開除到最後只剩下他們喜歡的人，這樣的民進算怎樣的一個政黨？」她提到，民進黨應該廣納多元的聲音，並把黨越做越大，秉持創黨精神「勤政、清廉、愛鄉土」，高嘉瑜也自認她跟王世堅都沒有違反這個原則。

她也提到，自己跟王世堅兩人說的話，雖然有的人不愛聽，但也是為民進黨好；大家如果無法接受，它們會去檢討，但也希望黨內的人能了解到，「民進黨是一個多元黨」；至於現在側翼有聲音，說要派人出來跟她競爭港湖選區，高嘉瑜回應，該選區的結構本來就藍大於綠，她選議員、立委也是戰戰兢兢，深耕了十幾年，民主政治本來就是良性競爭，「我們努力做好自己，不用管別人的想法。」