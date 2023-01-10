Skyborn Renewables 天豐新能源與中華電信攜手合作，協助允能雲林離岸風場打造專用場域行動網路，成為亞洲首創在離岸風機轉接段上架設行動網路基地台的風場，讓在距離岸邊17公里外的海上工作團隊擁有良好的通訊品質，將大幅提升前線工作者與世界各地專案團隊的溝通效率與工作安全。這項基礎設施不僅限於工程團隊使用，未來原本在雲林海域工作的漁民，也都因此能在遼闊海域同步享有更順暢的通訊體驗。

解決海上通訊問題 中華電信為雲林離岸風場打造專用場域行動網路

由 Skyborn Renewables 天豐新能源所開發的雲林離岸風場距台灣西海岸約8至17公里，總裝置容量為640MW，完工併網後每年將可滿足605,000戶家庭的用電需求。目前正值風場建造階段，工程團隊出海後經常需要密切與世界 各國專案團隊即時溝通、讓團隊實時掌握風場進度。然而，海上工程團隊過去僅能仰賴船上的衛星訊號接收器與外界溝通，通訊相對緩慢且不穩定，因此 Skyborn Renewables 天豐新能源今年與中華電信合作，在位於雲林離岸風場中間的風機水下基礎轉接段上架設行動網路基地台，確保整個風場皆在訊號的覆蓋範圍內，並利用900MHz與1800MHz頻段為雲林離岸風場打造專用場域行動網路，以提供海上工程團隊完善的通訊環境，不僅加速風場建造施工與溝 通效率，未來離岸風場不論是進入維運階段或有突發緊急需求時，良好的通訊 設施都將是優化工作與溝通效率的重要關鍵。

中華電信將諾基亞最新一代行動網路基地台架設在由台灣國產的離岸風機轉接段上，讓團隊在風場施工過程中享有良好的通訊體驗。（圖／天豐新能源提供）

呼應ESG中華電信與諾基亞共同以綠電打造節能專用場域行動網路

中華電信在全綠電的環境下採用最新的集中化網路架構，並使用諾基亞 (NOKIA)最新一代 AirScale Radio 系列基地台產品，具備 IP65 防塵防水等級，能充分應對海上多變的氣候環境，提升覆蓋性能33%，重量體積減少30%，降低約5%的電力消耗，進而減少海上風機現場的用電成本與使用空間，達到節能減碳之企業社會責任。且為了提高基地台的維護效益，本次中華 電信與天豐新能源合作，授予工程團隊基地台維護技術，讓基地台發生障礙時，能即時在風場進行設備檢修，加速風場建置效率。

施工團隊與在地漁民皆享有優質通訊環境 海上作業更安全

Skyborn Renewables 天豐新能源董事長王雲怡表示，「雲林離岸風場總面積為 82 平方公里，佔雲林海域 6%，本次很高興與中華電信合作，在由台灣國產的 離岸風機轉接段上架設行動網路基地台，讓團隊在風場施工過程中都能有良好 的通訊體驗，藉此提升團隊溝通效率並確保海上安全。此外，在架設基地台 後，未來原本在雲林海域工作的漁民，也都可以同步享有更好的通訊品質，讓 在地漁民的海上溝通更順暢」。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示：「中華電信長期致力於推動 ESG 與再生能源發展，透過與天豐新能源的技術交流，深化雙方合作模式、提供海 上施工團隊良好的通訊體驗。未來，中華電信也將投資更多通訊專業人才接受 海上作業訓練，培育綠能產業新一代資通訊人才，加速國內再生能源產業發展。」