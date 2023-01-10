(更新時間21:36)一架新加坡酷航班機10日晚間在準備起飛前，因旅客行動電源問題，突發客艙冒煙事件，濃煙瀰漫整個客艙，機組員緊急撲滅火勢，並通知機長回報塔台，飛機也先滑回停機坪做後續處理。

桃園機場10日晚間7時40時接獲塔臺通報，新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，並有濃煙瀰漫整個客艙，桃機公司獲報後，立即派遣消防大隊出勤，班機上的機組員也隨即撲滅火勢，消防大隊及救護車持續於機邊待命，在火勢受控後，塔臺安排該航機滑回機坪，做後續處理工作。

據初步了解，事件起因為旅客攜帶的行動電源突然發生閃燃現象，在機組員撲滅火勢，發現有兩名旅客輕微受傷，經初步處理後無送醫需求，再徵詢旅客意願，受傷旅客決定繼續搭機，但另有6名旅客不搭機，後續由航空公司安置旅客，航機突發事件沒有影響到其他航班起降作業，桃園機場正常營運。

飛往新加坡的酷航TR993的客機，10日晚間在起飛前機艙突然冒煙，旅客一陣騷動。從乘客拍攝的照片中可見，客艙瀰漫煙霧，能見度約只有10個座位的距離，許多乘客仍在座位上，但後排乘客紛紛起身察看，並且用手機拍攝。

據悉，酷航TR993的客機機型為A320，單走道客機，配有180個座位，原訂晚間7時35分起飛，但截至晚間9時許發稿時間為止，機場航班訊息仍顯示為「延遲」狀態。