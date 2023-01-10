桃園市龍潭區三坑抽水站7日爆管，釀南桃園逾33萬戶大停水，至今仍有管線末端用戶無水可用，責任歸屬在經濟部或桃園市政府引發熱議。媒體人黃揚明今(10日)指出，自來水公司想設置中繼加壓站已經20多年，但一直因為土地取得的問題卡關，好不容易購得一塊地，又被當地居民反對。但別忘了前瞻基礎建設可是包含了水環境建設，如果這個問題早就存在，前桃園市府為何申請了大筆前瞻預算蓋停車場，卻無法解決中繼加壓站？

黃揚明表示，桃園市龍潭區民進黨籍市議員張肇良今天上午批評國民黨桃園市議員黃敬平亂扯「刻意帶風向」說，台水要設中繼加壓站的面積非常大，主要是位置不對，台水公司爆管停水不要推給中繼加壓站。針對黃敬平說法，張肇良表示，台水要在三坑里永福路和三坑老街一號交叉口，設置中繼加壓站，位置面積高達3300坪，該大型蓄水池及加壓站面積非常大，設置後對三坑里影響非常大。

「既然張肇良議員跳出來了，那我就把他在去年協調會中的說法描述出來。」黃揚明指出，去年時任桃園市政府市政顧問、且正在參選桃園市議員的張肇良，在自來水公司的說明會中表示，他反對選址在自來水公司買的地點（因鄰近三坑老街，在地居民憂心影響當地發展），建議此案先踩煞車，等市長選舉結束再由新任市長決定。而民進黨立委湯蕙禎的出席代表（地方服務處主任）表示若里民不支持，就建議換其他地點。

黃揚明認為，無論自來水公司如何決定，在當時確實都無法改變這次爆管的結局，但是，這個問題存在多久了呢？其實自來水公司想設置中繼加壓站已經20多年，但一直因為土地取得的問題卡關，好不容易購得一塊地，又被當地居民反對。無論藍還是綠執政，市民只在乎類似的爆管問題會不會持續發生。自來水公司與經濟部是否全力推動？地方政府是否積極配合與在地居民溝通？誰有能力永遠根絕問題才是真正重要的。

黃揚明強調，別忘了，現在政府引以為傲的「前瞻基礎建設」可是包含了「水環境建設」，他不理解如果這個問題早就存在，桃園市政府為何申請了大筆前瞻預算蓋停車場，卻無法解決一個中繼加壓站？「等到市民因停水而受苦，沒有人是局外人。」