耗盡畢生積蓄買預售屋，結果卻碰到這種崩潰情況。一名男網友抱怨，在交屋前才知道「污水管路和糞管走在客廳上方」，讓他不曉得該如何是好，貼文一出，有網友直說：「20年後如果糞管爆炸會瘋掉」，此外，還有不少人指出，這種情況通常樓上沖馬桶樓下都聽得到水聲，強烈建議要加強隔音。

原PO在臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發文表示，自己買了預售屋，沒想到好不容易等到房子蓋好後，驗屋時竟然發現「汙水管路跟糞管走在客廳上方」，讓他感到相當錯愕，只好上網求助：「該如何解決？」

有不少網友表示，污水管若出現在客廳上方，很容易聽到樓上鄰居沖馬桶的水聲（圖／翻攝自《買房知識家 Ａ你的Ｑ》）

貼文曝光後，引來網友回應，「每天跟一堆人的大便一起，想到就噁心」、「先做天花板蓋住，然後賣掉」、「樓上亂丟東西到馬桶、地震、年久失修，在某個天時地利人和的時間點就爆了」、「直接退掉啦！避免夜長夢多」。

對此，還有不少內行人指出，遇到這樣的情況強烈建議要加強隔音，「轉折層，慘！樓上拉屎客廳會有水聲」、「隔音的錢不能省，專業的包完，自己再DIY買材料包幾層，不然流水聲會讓你懷疑人生」、「我是房仲！建議天花板先做起來，住不合適賣掉就好。如果是早期跟建商買，現在應該都有不錯的獲利空間」。