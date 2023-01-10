網信中國微信公號10日消息，一段時間以來，各類涉疫網路謠言不斷出現、持續發酵，歪曲大陸國家防疫政策，消解群眾抗疫信心，嚴重危害社會穩定，民眾對此深惡痛絕。對此，中央網信辦深入推進「清朗．打擊網路謠言和虛假資訊」專項行動，督促指導網站平台全面排查整治涉疫謠言。截至目前，微博、騰訊、抖音、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣等重點網站平台共處置傳播涉疫謠言帳號2700餘個，第一時間溯源並關閉首發帳號，堅決打擊造謠傳謠行為。

網信辦通報涉疫首發謠言典型案例如下：

1.關於「Delta-Omicron共循環」的網路謠言。「今日頭條」首發帳號為「阿陶156」，發布時間為2022年12月2日23時8分。中國疾控中心病毒所負責人表示，2022年12月1日以來，全國已完成1142例病例的全基因組測序，結果顯示Omicron仍是目前國內主要流行毒株，網傳Delta和Omicron共循環或者說有重組是謠言。

2.關於「國務院聯防聯控小組正式摘牌」的網路謠言。抖音首發帳號為「照不亮的地方」，發布時間為2022年12月8日1時6分。經核實，網上流傳的圖片實為國家衛健委2020年將其新聞發布會背景改成國務院聯防聯控機制發布會背景的照片，多家媒體已對此闢謠。

3.關於「北京地壇醫院封了」的網路謠言。雪球首發帳號為「格雷厄姆斯基」，發布時間為2022年12月26日21時22分。北京地壇醫院已聲明此信息不實，作為北京市市級定點收治醫院，正常、有序開展新型冠狀病毒感染患者的收治任務，全力做好患者的醫療救治工作。

4.關於「北京自來水陽了」的網路謠言。快手首發帳號為「奢睿雅～周梓宣」，發布時間為2022年12月20日21時44分。北京市自來水集團已聲明此資訊不實，自來水、可樂、橙汁等其他液體與人體樣本完全不同，將其倒入測試液中，會破壞抗原提取管裏的測試液成分，再加入測試孔進行反應後所產生的任何顏色變化，其結果不具備參考性。

5.關於「上海浦東某社區有人焚屍」的網路謠言。微信首發帳號為「丘榆霞律師在加拿大」，發布時間為2022年12月23日19時34分。經核實，相關視頻內容實際是親人為逝者舉行的祭奠儀式，焚燒的是逝者衣物，並非遺體。

6.關於「由於疫情原因，國家要求快遞業1月8日停業」的網路謠言。微博首發帳號為「芳茗含露1990」，發布時間為2022年12月16日21時12分。經核實，中通、圓通、順豐等多家快遞企業沒有接到相關通知，也沒有停業和提前放假的打算。國家相關部門最新發布的通知不是「陸續停業」，而是「進一步暢通」。

7.關於「烏魯木齊方艙會展中心方艙有人賣淫嫖娼」的網路謠言。微信首發帳號為「yy5200831」，發布時間為2022年10月24日23時00分。經查，相關網傳內容純屬個人編造，當地公安機關已立案偵查。

8.關於「大慶市孕婦就醫被拒流產」的網路謠言。微信首發帳號為「AAA_代辦駕駛證，買賣二手車服務」，發布時間為2022年9月2日16時10分。經查，當事人因健康碼轉碼問題對社區工作人員產生不滿，發帖謊稱在醫院就診被拒導致流產。當地公安機關已立案偵查。

上述謠言首發帳號均已關閉。中央網信辦相關負責人表示，將持續堅決打擊造謠傳謠行為，從嚴查處發布謠言的帳號主體，形成有力震懾。同時歡迎有關部門和線民積極參與舉報，提供有關線索，合力剷除網路謠言生存土壤，共同打造清朗網路空間。