南美最大經濟體巴西發生示威者闖國會暴亂，當局逮捕拘留1,500名滋事者。但巴西動亂恐怕只是冰山一角，整個拉美地區在升息和通膨的壓力下經濟展望黯淡，其他南美國家基層也試圖透過草根運動來改變現狀。

國際貨幣基金（IMF）預估，國際金融環境緊縮、全球成長動能疲軟、大宗商品價格走弱及通膨陰影揮之不去下，拉美地區今年經濟成長率，將從去年的3.5％放緩到1.7％。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）拉美專家希福特（Michael Shifter）表示:「我認為今年南美洲街頭不太平靜，將會動盪不安。」

倫敦調研機構凱投宏觀經濟學家傑克森（William Jackson）指出，拉美地區政局不穩白熱化，源自於過去十年總體經濟弱到不行及社會高度不平等，掀起用選票教訓當權政府的浪潮，進而演變成民粹當道，立法機構兩極化與破碎化。

巴西極右派前總統波索納洛的支持者，8日擅闖國會等機關重地抗議選舉不公，元旦才上任的魯拉政府平亂後已拘留1,500人。

被控煽動暴亂的波索納洛，在魯拉的就職典禮前即避走美國，因腸胃不適入住佛州奧蘭多的醫院。但他的美國簽證問題引發質疑，據傳他是持發給國家元首的A1簽證入境。

秘魯自去年12月7日起陷入政治騷亂，肇因於醜聞纏身被彈劾的前總統卡斯提略（Pedro Castillo），解散國不成反遭罷黜，由副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）繼位，成為秘魯獨立以來首位女總統。

擔任玻利維亞聖克魯斯省省長的右翼反對派領袖卡馬丘（Luis Fernando Camacho），去年12月底遭政府扣上「恐怖主義」罪名逮捕，支持者群起抗議與警方爆發激烈衝突。

學運領袖出身的智利總統柏瑞克（Gabriel Boric），2021年底風光當選該國史上最年輕元首。但自他去年3月上台後，支持率雪崩式下跌，最新民調顯示，他的不滿意度高達7成。