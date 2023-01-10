歐洲最大療養院集團歐葆庭（Orpea S.A.）傳出債務重整，6家銀行踩雷近46億元全是公股且都是「無擔保」授信，疑雲重重。針對外界質疑，金管會銀行局副局長童政彰10日提出六大說明：國銀在歐洲只有這6家銀行有設點、6家皆為獨立參與、6家參貸金額占歐葆庭總金融負債僅1.5％、金檢局去倫敦金檢無事證顯示有重大缺失、借戶繳息正常且6家銀行相關備抵皆提足。

童政彰指出，國銀在海外設據點主要從事二項業務，一是參與當地的國際聯貸業務，二是從事有價證券投資，因為銀行在當地設據點，蒐集商情有其地利之便。由於國銀在歐洲9據點就是由「台銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀和兆豐銀」等6家銀行所設，對於聯貸案授信戶可做實地訪查，所以才會只有這6家銀行參與此案。

這6家如何參與聯貸的？童政彰指出，國際大型聯貸案通常都會由主辦行來舉辦聯貸說明會、廣發英雄帖，此案的主辦行為歐洲的國際性銀行，包括法國巴黎、法國興業銀行、荷蘭ING、西班牙對外銀行（BBVA）等國際大型金融機構，管理銀行則由法國興業擔任，六家國銀在受邀後由各銀行進行徵授信審核，「各自獨立」去參與此樁國際聯貸案。

在風險管理集中度的部份，童政彰指出，2012年開始，6家銀行陸續參與5個聯貸案件，參貸比例從3％至26％不等，且6家銀行參貸的金額占歐葆庭總金融負債餘額的比例為1.5％。

童政彰指出，檢查局2022年11月赴倫敦金檢時，有特別去看兩家國銀倫敦分行此案的狀況，目前沒有事證顯示有重大的缺失，當然部分徵審作業有可再加強部份，後續會在金檢報告出來後督導銀行。

童政彰表示，監理重點在個案的部份是否正常繳息。此案為每半年繳息一次，目前歐葆庭繳息正常，最近一次繳息是2023年1月5日，參貸銀行皆有收到利息。歐葆庭的債務重整計劃皆有與國際律師事務所討論，銀行局也會督促銀行依照資產品質內容核實評估，基於審慎原則提出適當的備抵呆帳，甚至有銀行提到10％。目前各銀行的財務結構，不管是資本或是相關的備抵都非常充足。

在通案部分，童政彰強調，銀行藉由海外佈點或參與國際金融市場，分散資產組合風險，銀行局基於公司治理原則都尊重，也會持續督促銀行，落實銀行公會徵授信準則相關的規定。根據銀行公會的徵授信準則第二十條之二，針對銀行在參與相關聯貸案件，主辦行、管理行跟參貸行有一些基本的徵審程序須遵守，後續也會督促銀行來落實。