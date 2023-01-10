昨（9）日淡水區一名婦人與友人上完課返家途中，過馬路時突然癱軟倒地接著失去生命徵象，友人發現患者狀態異常立即至淡水捷運站求救，經過淡水捷運站站務人員直奔急救及電擊，由淡水消防分隊接力急救後恢復呼吸脈搏，約2分鐘後婦人恢復意識，後送醫院治療。

這起事件發生在昨（9）日下午3時許，年約54歲的樊姓婦人因不明原因，在過馬路時突然在淡水捷運站2號出口對面倒地，當場失去生命徵象，友人見狀趕緊就近向淡水捷運站求助，另外也有路人協助施以CPR。

這時淡水捷運站的站務人員許時堯、翁瑜娸發現事態緊急，也趕緊拿著站內設置的AED（自動體外電擊器）前往施救，接替路人對樊婦執行CPR急救及施行電擊，後續再由趕到現場的救護人員接手急救，評估後確認樊婦恢復生命徵象，趕緊她送往淡水馬偕醫院持續治療。

新北市第三消防大隊大隊長黃弟勝表示，本次急救成功案例歸功於民眾及早發現異常、求救及早實施CPR以及2名救護人員趕往現場積極搶救；消防局近年著重推廣民眾CPR（心肺復甦術）及PAD（公眾版自動體外電擊器），當目擊患者倒地無呼吸時，可立即實施CPR心肺復甦術急救，可維持腦部灌流，增取黃金搶救時間。

黃弟勝指出，新北市將持續訓練各級救護技術員，精實訓練及強化進階專業技術，推廣全民CPR，提升OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率，以建構新北安全城市。