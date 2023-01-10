《菸害防制法》修法將在近日完成，由於相關對於下一代健康極具影響力，吸引家長及醫學團體關注。不過律師林智群發現，修正草案擬將禁止吸菸年齡提高到未滿20歲，但現在《民法》成年已經下修至18歲，「可以簽合約，可以結婚，可以作愛，但不能買菸？你在跟我開玩笑嗎？」貼文一出引發熱議。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，本來可以買菸的年齡是18歲，根據修正條文第16條、第17條，行政院決定提高禁止吸菸年齡及供應菸品年齡至20歲，以有效保護青少年健康，但是現在18歲在《民法》就屬於成年人士，「可以簽合約，可以結婚，可以作愛，但不能買菸？你在跟我開玩笑嗎？抽菸比結婚還慎重，是怎麼一回事？」

對此，許多網友紛紛回應，「真為了國人健康，應該全面禁酒。酒駕的傷亡率比菸還高還多」、「結婚做愛不傷害健康」、「18歲還不能公投，但取得上戰場當炮灰的資格了」、「因為菸可以每天買，婚不能每天結？」、「澳洲比較猛，推未來的小孩終生禁買煙」；但也有人指出，「美國21歲之後才可以喝酒，也跟取得投票權年齡不同」。

立法院2020年三讀通過《民法》部分條文修正案，將民法成年年齡下修至18歲；而根據衛生福利部國民健康署官網的《菸害防制法》修法專區，本次修正草案7大重點的第一點就是「禁止吸菸年齡提高至未滿20歲」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。