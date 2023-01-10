圖為日本航空自衛隊西南防空部隊的戰鬥機緊急升空，應對東海上空的威脅。（摘自日本防衛省統合幕僚監部推特）

據日本共同社10日報導，印度空軍4架蘇－30戰機為參加與日本航空自衛隊的聯合訓練，於10日抵達茨城縣的空自百里基地。這是印軍戰機首次來日。日印計劃16至26日以百里為據點，實施兩國間首次戰機聯合訓練。雙方的部隊指揮官舉行記者會，表明將強化防衛合作。

報導說，透過戰機訓練，日印兩國間的合作關係將從之前的海上訓練等再上一個台階。日方可能考慮到中國大陸而有意拉近與印度的距離，以噴射水弧的「水門禮」歡迎抵達的戰機。

百里基地司令石村尚久空將補（相當於空軍少將）在記者會上指出：「能夠實施聯合訓練有很深的歷史性意義，期待可進一步深化關係。」印度空軍的卡皮爾上校強調：「這將是強化長期友好關係、深化兩國戰略關係的新台階。」

空自將派出百里基地的4架F-2和石川縣小松基地的4架F-15飛機參與訓練。印度空軍派出大約150名要員來日，另有2架C-17運輸機和1架空中加油機進行支援。

日印兩國2019年11月透過外長防長磋商（2＋2）就實施戰機訓練達成一致，但因新冠疫情擴大而延後。