大陸女星白鹿（本名：白夢妍）以平面模特的身分進入演藝圈，因外型亮麗受到關注，之後簽約知名編劇于正旗下，主演多部作品《招搖》、《周生如故》、《半是蜜糖半是傷》等，近年熱度不斷上漲，受到許多粉絲喜愛；她近日曬出一組寫真，穿著低胸背心露出傲人上圍，電暈無數粉絲。

大陸女星白鹿今（10日）在微博曬出一組居家寫真，照片中她穿著灰色低胸背心和牛仔褲，一頭長髮隨意披散，妝容清新自然，不時趴在床上或者拿起水果當道具拍攝，給人平易近人的鄰家女孩形象，背心的深U領口意外洩露她的好身材，一張吃草莓的照片中，白鹿深溝一覽無遺，火辣身材電暈不少粉絲，獲23.8萬人按讚。

大陸女星白鹿曬出性感居家照。（圖／白鹿微博）

大陸女星白鹿曬出性感居家照。（圖／白鹿微博）

白鹿氣質清新，雖非科班出身，可是演技十分自然，近年主演不少劇集，收獲一票死忠粉絲，她2022年9月與大陸男星張凌赫爆出緋聞，兩人共同主演古裝電視劇《寧安如夢》，疑似因戲生情，狗仔拍到女方進入張凌赫家，隔天才離開，白鹿對著視訊門鈴比愛心的畫面也被拍下，消息爆出後網友紛紛祝福，兩人未對外明確回應，外界視同默認戀情。

去年12月張凌赫生日時白鹿在《寧安如夢》的影片中送上祝福，甜喊：「祝我的先生，生辰快樂！願你餘生皆安康，雪寧（白鹿劇中角色名）常伴你左右，桃片糕我已經做好了，記得要嘗哦。」劇中白鹿和張凌赫是一對夫妻，有粉絲認為白鹿是在藉機告白，隨後白鹿在張凌赫生日貼文直呼他本名：「生日快樂啊，家瑋。」張凌赫也回應：「吃蛋糕了！」關係相當甜蜜。