發表會結束後，黨員爭先恐後與賴清德副總統握手。（吳佩蓉攝）

民主進步黨在去年九合一選舉中慘敗，賴清德副總統今（10日）晚上6時30分至宜蘭舉辦「向黨員報告政見發表會」，傾聽黨員的心聲，現場擠滿人潮，大家踴躍發言；賴清德表示，若當選黨主席，必團結黨內力量，找回過去創黨的精神，加強與年輕人的對話與培養人才，並守護台灣、為民進黨的新使命打拼。

黨員男女老少皆踴躍發言。（吳佩蓉攝）

現場參與的黨員人山人海。（吳佩蓉攝）

執政黨民進黨在去年11月26日的九合一選舉慘敗，當日晚間蔡英文總統即宣布辭去黨主席一職；而賴清德將同額競選第17屆黨主席補選，並啟動全國走透透「黨員報告政見發表會」，與各地黨員、幹部意見交流。今晚上在宜蘭縣議會舉辦，現場黨員人山人海、發言十分踴躍，非常振奮人心。

賴清德說，因宜蘭是台灣民主的聖地，每到這總抱著謙卑的心情，承蒙剛黨員所說，「無黨打拚到有黨、有黨打拚到做總統」，這都是民主前輩所努力的成果；遂這次敗選，必勇敢面對，也因時常檢討，再次將大家的心團結一起，看到黨員出席及發言都很踴躍，感到欣慰！賴喊，「打斷手骨顛倒勇！一定有機會重新站起來」。

他坦言，這次會敗選，可能與年輕人之間的對話做的不夠，會加強並找回年輕人及中間選民的信賴跟支持，另在栽培人才上，堅持建立公開、透明、公正的初選制度，讓年輕人有更多機會，以落實未來民進黨的理想跟願望。

賴清德表示，未來會團結黨內力量，找回民進黨「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政品質保證」的2個招牌，杜絕黑金、貪汙；減輕年輕人房貸負擔、提高居住品質；加強中小企業面對全球經濟大環境能更有韌性、抵抗力；他強調，無論是抗中保台、抗共保台，都要守護台灣的安全。