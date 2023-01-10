為反制日本對來自中國大陸的旅客實施入境限制措施，中國駐日本大使館今天（10日）晚上宣布：「自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。何時恢復，請候通知。」

過去2周，日本對於來自中國大陸的旅客2度提高防疫措施。據共同社消息，日本首相岸田文雄去年12月27日宣佈，12月30日起將加強入境防疫措施。對從中國大陸赴日及7天內去過中國大陸的所有人員，日本將實施入境時的核酸檢測。岸田文雄表示，新冠檢測呈陽性的人員原則上隔離7天，並將限制中方航班增加班次。

岸田表示「這是為避免流入國內的病例激增，將盡可能顧及到避免影響國際人員往來而實施」，強調這些是臨時措施。他稱將根據中國大陸國內的疫情靈活應對。關於對日本國內新冠對策的影響，岸田表示「在高度關注疫情的同時，謹慎而切實地推進向『與新冠共存』過渡的方針不會受到影響」。

此外，岸田文雄在1月4日的新年記者會上表示，8日起從中國大陸入境日本的旅客將必須提供核酸陰性證明。他還透露，入境時的檢測也將從抗原定性檢測改為精度更高的PCR檢測和抗原定量檢測。