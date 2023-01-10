彰化銀行統籌主辦大成不銹鋼工業公司五年期新臺幣156億元聯合授信案，已成功完成募集，於10日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與大成鋼公司董事長謝麗雲完成簽約。

本次聯貸資金用途係支應大成鋼公司償還既有金融機構債務暨充實中期購料及營運週轉金，由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，原始預計籌組金額為新臺幣125億元，在14家金融機構的踴躍參貸下，認購比率超過171％，最終以新臺幣156億元結案，顯示參加金融機構對大成鋼公司近年營運表現，給予高度肯定與認同。

大成鋼集團長期深耕美國市場，透過收購提升市場佔有率並達成規模經濟，進而寡佔美國批發市場，目前為全美最大的不銹鋼、鋁材及工業扣件產品的通路商，並擁有電子商務配銷網絡及物流運籌管理系統，提供客戶「一次購足」及「虛擬倉庫」的快速採購、運送及售後服務，將大量採購所降低的成本回饋予客戶，以物美價廉的銷售策略提升顧客黏著度；大成鋼透過網路即可控管全球銷售情形及眾多商品的庫存量，統整批發商或分銷商之存貨需求，構建獨特的供應鏈管理，其美國的通路已成為全球眾多工業產品進入美國市場的重要渠道，同時透過營業品項的增加，使營收與獲利持續增長。

近年大成鋼集團受惠於美國總統拜登持續推進美國製造，代表著優先支持美國製造業及投資美國企業及美國工人所製造的產品，有利於在美國有鋁捲板和不銹鋼製造廠的大成鋼集團，使得大成鋼成為貿易戰下的受惠者，2022年合併營收與淨利創歷史新高，集團營運展望前景相當樂觀。

此外，本聯貸案將追蹤大成鋼永續經營表現，包括溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等ESG指標納入聯貸條件中，視達成程度提供優惠貸款利率，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。

彰銀深耕企金業務結合ESG實踐，2022年獲英國國際財經雜誌International Finance Awards「臺灣最佳企金銀行」獎項，並連續兩年獲得「臺灣最佳企業社會責任銀行」獎項，並響應「氣候相關財務揭露」(TCFD)倡議，發布「氣候相關財務揭露(TCFD)報告書」，取得英國標準協會（BSI）「第五級：優秀」最高等級(Level 5+：Excellence)認證，顯示彰銀致力減緩氣候風險衝擊，以具體行動實踐淨零排放目標之努力成果。