廣達董事長林百里表示，三年疫情帶給廣達非常大的機會，而廣達在智慧製造、智慧醫療都取得很大的成果，面對今年景氣，副董事長梁次震則表示今年大環境將延續去年的各種挑戰，不過，客戶對於做好產品的耐心變高，突破束縛、如何把產品做得更好，是今年的重點。

廣達董事長林百里在旺年會致詞時感謝客戶與員工的支持，客戶讓廣達去年獲得很大的成長，員工則是努力達成客戶的要求、讓廣達業績長紅，疫情不僅改變人類工作與生活的習慣，更逼出新科技，帶來新的智慧生活、工作、交易、製造、移動，更為廣達帶來非常大的機會，廣達在台灣的工廠已經導入智慧製造，生產線上大部分都用機器人，機器人還是自己集團子公司製造的，廣達進軍智慧醫療也獲得很大的成果。

廣達副董事長梁次震表示，過去3年像人生縮影，2020年COVID-19剛爆發時，工廠兩個月沒事做，正當他擔心一整年怎麼辦時，筆電需求爆發，接下來Chromebook需求更一路上升，讓廣達2021年筆電出貨量以7550萬台創歷史新高，2022年筆電出貨量沒有成長，然而廣達還是在伺服器、車用產品的帶動下，全年營收反而突破歷史新高，面對今年，他認為今年將延續2022年的衝擊，俄烏戰爭、中美兩強爭霸、通膨等都帶給今年很多挑戰，不過也因為今年挑戰高，客戶反而耐心要求產品做的更好，所以如何把產品做好、突破既有束縛，是今年最重要的事。

廣達10日舉行旺年會，順應包括伺服器在內多項產品回台生產下，旺年會席開1200桌創下有史以來最高，比2019年尾牙的800多桌大增近5成，將南港站覽館4樓擠到桌距非常小，而或許是因為這是3年來首度回歸實體尾牙，董事長林百里是少見的興奮，抽30萬元頭獎時還配合主持人黃子佼玩起來，一面搖手、一面假裝沒有加碼了走回座位，廣達10日旺年會共抽出18個30萬元頭獎，請來歌手周蕙、A Lin分別擔任中場與壓軸表演。