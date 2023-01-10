近日一場流水席之亂引爆超過10天的網路大戰，原訂嫁到高雄的台北女「輔大陳若儀」不滿男方辦流水席，大開地圖砲，從準夫家戰到南部北部、城市鄉下、台灣國外再到辦桌文化，不僅婚事告吹，也惹怒不少網友，對此一名「3月新娘」出面霸氣喊話，邀請男方家來吃自己喜宴，順便挑選新的媳婦，引起暴動。

一名女網友在《匿名2公社》PO文，表示自己是前幾天PO文，婚事全都親力親為的3月新娘，他邀情男方James本人與家人3月光臨她的喜宴，更表明直接開一桌，不收現金，喜餅照給。

3月新娘表示，她的閨蜜伴娘各個長得漂亮，又是女強人，有護理師、營養師、外企主管，目前也都還單身，年齡都在30歲左右，喊話James的妹妹快點跟她連絡，若真的事成，她只想吃一次正港的流水席。

文章貼出3小時，已獲得超過4500個讚、400多則留言，不少網友大喊羨慕：「我不是當事人，可以幫我哥報名嗎」、「我已經想先認識伴娘了」、「現在全台灣都在幫James找好對象」、「我不想努力了」、「本日最暖心」，但也有不少人吐槽：「這都匿名是要人家怎麼找你」、「兩邊都匿名要怎麼找人啦，笑死」。