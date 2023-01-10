英國薩塞克斯公爵哈利回憶錄《備胎》（Spare）今天(10)正式在倫敦開賣，外媒直擊書店門口大排長龍，被封為「10年來擁有最大預購量的書籍」，如今有更多內容被攤在陽光下。像是哈利透露梅根如何與已故女王拉近距離，除了同為狗奴，還告訴她有多想為人母親。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，梅根過去常被拍到，與女王在一起時相談甚歡，曾表示，這位大家長離世後，所有事情都變得更加複雜，言下之意就是與王室成員的關係無解。哈利回憶訂婚時，妻子回到家非常自豪且神采飛揚地告訴他:「我們有話聊!」由於兩人同是狗奴，很快就找到話題，關係也愈變愈緊密。女王生前曾養過30多隻柯基犬，而梅根也是公認的愛狗人士，後者甚至敞開心胸，坦承「自己有多麼想成為一名母親」。

Meghan is such a poser!!! all the times the Queen STARTED the conversation/interaction between them, Meghan had to respond 🙄 how dare she? 😪 pic.twitter.com/E9qQ3upvMi — Julieth ❀ (@troubleshade) March 25, 2019

女王建議:「最好的引產方式就是『一段顛簸的車程』。」梅根聽到也非常興奮，稱「到時我會記得」。這段對話發生在夫婦倆結婚一個月後，也代表他們重燃希望的時刻。

另據《每日快報》報導，哈利談及，當時向妻子結婚前有請示祖母，不過得到了一個神秘反應，讓他匪夷所思。女王向來不玩文字遊戲，有話直說、不拐彎抹角，雖然當下她點頭同意，但這讓哈利更加焦慮，內心猜測實際上答案會不會其實是「不行」。