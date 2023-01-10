解放軍東部戰區近日在台灣周邊海空域進行實戰化演練後，周一（9日）又於官方微博上傳大量共軍在台海演練的影片，10日有網民在推特發文稱，片中曾出現台灣海軍康定級飛彈巡防艦，當時解放軍軍艦行駛在宜蘭外海。

香港《東網》報導稱，東部戰區昨日發布的影片名為《我的戰鷹繞着寶島飛》，片中多次提及共軍軍機繞着台灣周邊飛行，畫面多次出現台灣的地貌，多款共軍軍機在台附近空域飛行，還有多艘軍艦在台灣附近海航行。

有網民利用地圖比對影片中的畫面，再根據山體比對，在片中39秒處除出現台灣海軍康定級飛彈巡防艦外，海平線後出現綿延大山，片中位置據推測為宜蘭南澳外海。

共軍東部戰區近期頻繁地將對台軍事演練拉到台灣東部域，這種威嚇演習有可能在未來成為常態。圖為東部戰發布影片中的轟-6K轟炸機航經台灣外海。（圖／東部戰區）

共軍上一次是去年8月5日派出軍艦出現在台灣周邊海域，當時美國眾議院議長裴洛西訪台時，共軍在台灣霌邊舉行導彈與軍事演習，其中東部戰區海軍10多艘驅逐艦與護衛艦在台灣周邊海域演習聯合封控與實戰化演練，並拍攝現場畫面後對外公開宣傳。從照片中顯示，解放軍艦艇可看到台灣海岸線與台灣軍艦。

更早之前共軍軍艦航經宜蘭外海則是在去年6月21日，當時是一艘056A輕型護衛艦與一艘052C導彈驅逐艦在與那國島以北約220公里處出沒，並航行穿越日本與那國島之間海域後南下駛向太平洋。