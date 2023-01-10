「民雄薪傳二手書店」目前招收170名雙低學生進行一對一家教教學。（取自黃金山臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

人稱「最強館長」，12年來耗費上千萬經費為清寒國中小學學生一對一家教，成功翻轉弱勢孩子課業的黃金山，今晚突發出求救訊息，指目前租用在民雄火車站前的85坪屋舍，因鐵路高架化未來將拆除，房東通知只租到6月，擔心因無適合場地，免費課輔恐中斷、關門，黃金山在臉書疾呼大家幫忙找地，消息一出，包括民雄鄉長林于玲、嘉義縣政府等各界皆主動關心，允諾會全力協助。

黃金山說，他下午被房東告知「民雄薪傳二手書店」只能租到6月，當場眼冒金星，腦袋一片空白，想到170個孩子未來可能被迫中斷一對一家教，連晚飯也吃不下，只好在臉書求援，幸好大家很熱心，包括林于玲、縣府政都說要幫忙找地。

黃金山投入免費課輔12年，每學期招收家境困難，且學業低成就雙低孩子170人，以及完全義務職的大學生擔任老師320位，不畏寒暑，天天風雨無阻幫弱勢孩子翻轉命運，如今卻將面臨無處所，而可能要熄燈的緊急狀態。

黃金山說，房東今通知只能使用到今年6月，表示因鐵路高架化工程未來要拆除，雖早有預期，但沒想到不續租消息來得又急又快，讓他心急如焚，擔心如期限前找不到落腳處，恐面臨熄燈關門的危亡處境。

黃金山說，顧及孩子來自嘉雲南3縣市8鄉鎮市，交通一定要便利，且距離前來擔任義務職老師的國立中正大學與嘉義大學民雄校區騎車15分鐘的範圍內，所以主要鎖定民雄火車站與台一線附近範圍，加上學生數眾多，空間希望能有百坪以上。

黃金山強調，因十萬火急，借用、租用或承購皆可，如是房舍一個樓層約100坪，空建地約200坪，農地約300坪，呼籲大家一起來幫忙，讓翻轉孩子的教育不會因此中斷。