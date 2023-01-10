藝人小甜甜（張可昀）不滿老公宋先生（宋晉賢）去年9月家暴她，因此向法院申請保護令，3日提出離婚訴訟。近日小甜甜被周刊爆料早在坐月子時就想離婚，氣丈夫領走10萬生育津貼，向友人抱怨的對話隨之曝光。對此，小甜甜的宋姓閨密（簡稱：宋女）稍早在臉書發文，表示小甜甜當時放話離婚只是氣話，未料被假姊妹截圖爆料，因此向她哭訴，宋女感慨：「她現在一定比任何人更氣自己交錯朋友。」

小甜甜去年坐月子時向朋友詢問離婚事宜的對話，最近被人截圖爆料，宋女昨（9日）在臉書指出，很多女生一旦跟老公吵架，最喜歡找親近的姊妹淘吐苦水，想不到小甜甜遭背叛，宋女氣憤地說：「姐妹跟自己聊的那種氣話，最後那個姐妹竟然被邪教洗腦拿那些對話截部分爆料。」眼看假閨密拚命鼓吹小甜甜快離婚，宋女忍不住質問：「我就真的很想知道，這位化妝師友人啊，是到底多期待人家離婚，現在又逆風站在男方這邊到底是為了什麼？」

小甜甜婚變事件發酵後，不少酸民留言嘲諷她眼瞎、選錯丈夫，宋女為此心疼地說：「沒有錯！她現在一定極度懊悔恨自己為什麼這麼不會看人！但她就是這麼選了，媽媽也當了，就只能捲起袖子這麼堅強！儘管她錄了錄音檔給我哭到我聽不出來在她說什麼，我只知道她現在一定比任何人更氣自己交錯朋友！」

宋女強調小甜甜獨自承擔家庭的開銷，包括生產、月子中心和小孩的養育費用，儘管宋先生9日表示10萬生育補助是他公司的員工福利，宋女還是忍不住開罵：「連育兒津貼你都可以拿走真的是好棒棒！又跟媒體說有賺錢養家為什麼又要跟張可昀借錢呢？現在官司打完交換條件是不是真的會說到做到？綜合以上無數比費用，請問張可昀會去在意你那筆老婆幫你生孩子的十萬塊嗎？」

小甜甜離婚訴訟進入法律程序，她表示不會再做任何回應。為了養育孩子，小甜甜近日忙著拍八點檔，還把女兒帶來片場照顧，堅強地說：「未來的日子媽媽也會更勇敢堅強比現在更強壯且刀槍不入，努力打拚努力照顧你愛你，讓你不會感到不完整！」

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