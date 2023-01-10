艙內第一視角曝光 酷航起飛前失火 乘客驚慌起身（網友Wen Shan Tsai授權提供）

一架新加坡酷航TR993班機10日晚間在準備起飛前，因旅客行動電源問題，突發客艙冒煙事件，濃煙瀰漫整個客艙，機組員緊急撲滅火勢，並通知機長回報塔台，飛機也先滑回停機坪做後續處理。稍早，機艙內畫面曝光。

透過網友Wen Shan Tsai授權的影片內容可見，班機正在滑行準備起飛，機艙內的燈光也已切換成起飛模式，光線較為昏暗，但在靠近駕駛艙的前方區域，可以清楚看見火光，並疑似傳出爆裂的燃燒聲響，乘客開始騷動，許多人解開安全帶起身察看情況，看到濃煙擴散開始驚呼。

另一支曝光影片視角，則從第一航廈管制區往接駁停機坪看去，出事的酷航班機旁可見機場消防車待命，班機的登機梯已架上艙門，疑為火勢撲滅後，正在進行檢查，並確認乘客安全。

直擊！酷航飛新加坡前艙內起火 消防待命救援（翻攝影片）

桃園機場10日晚間7時40時接獲塔臺通報，新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，並有濃煙瀰漫整個客艙，桃機公司獲報後，立即派遣消防大隊出勤，班機上的機組員也隨即撲滅火勢，消防大隊及救護車持續於機邊待命，在火勢受控後，塔臺安排該航機滑回機坪，做後續處理工作。

據初步了解，事件起因為旅客攜帶的行動電源突然發生閃燃現象，在機組員撲滅火勢，發現有兩名旅客輕微受傷，經初步處理後無送醫需求，再徵詢旅客意願，受傷旅客決定繼續搭機，但另有6名旅客不搭機，後續由航空公司安置旅客，航機突發事件沒有影響到其他航班起降作業，桃園機場正常營運。

據悉，酷航TR993的客機機型為A320，為單走道客機，有180個座位，原訂晚間7時35分起飛，但截至晚間9時許發稿時間為止，機場航班訊息仍顯示為「延遲」狀態。