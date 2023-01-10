日本寫真女星似鳥沙也加，憑藉一雙渾圓雙眼以及純欲系臉蛋，被粉絲封為「福岡天然珍珠」、「暗黑版黑嘉嘉」，IG狂吸超過百萬粉絲追蹤，她經常在上面發布性感美圖，近日就曬出一張泡湯美照，她半泡在泡泡浴中，大片肌膚被看光光，性感畫面讓粉絲大飽眼福。

似鳥沙也加近日PO出泡湯美照，畫面中她身穿的兩截式粉紅色泳裝尺寸過小，南北半球大面積露出，上半身還有些許白色泡泡跟花瓣，搭配傲人魔鬼S曲線，以及無辜又致命的眼神，瞬間電爆所有粉絲。

美照曝光後，短時間就吸引3.2萬人按讚，並在底下留言：「卡哇伊！想跟妳一起尖叫」、「泡泡浴非常美妙，妳在哪兒呢」、「妳的皮膚很光滑」、「太性感，我快受不了了」、「看到妳，就吹走我一整年工作的疲憊感」。而事實上，似鳥沙也加2016年就創立IG帳戶，靠著好身材迅速成為網路新寵，2018年更進軍寫真界，拍攝多本電子寫真集，創下亮眼銷售紀錄，被視為新一代的寫真女神。