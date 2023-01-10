多次要求行政院長蘇貞昌下台的台北市第3選區立委當選人王鴻薇，10日晚間透過臉書發文列出蘇貞昌5大罪狀，包含政績不佳、家族承包政府標案引起社會共憤、態度囂張跋扈，污辱國會殿堂、用人失察及護短，以及網軍治國濫用公帑，引用俗諺「欠債不能欠過年」，要求蘇貞昌年前即刻下台、內閣總辭。

王鴻薇指出，她知道許多朋友期待自己在國會殿堂上質詢蘇貞昌，也有很多問題要對他提出，可是蘇在行政院長位子上多一天，對台灣整體都是傷害，呼籲蘇貞昌年前務必內閣總辭。

王鴻薇並列出蘇貞昌5大罪狀，第一為政績不佳。她說，近幾年來物價上揚，人民生活越來越困苦，台灣能源問題，更是危急緊迫。自己在參選時的政見已經說過，以目前用電量來看，時常的斷電、停電，對我國經濟都是一大警訊，尤其未來核二核三若沒有順利延役，能源問題必是雪上加霜。

她續表示，新冠疫情爆發後，蘇貞昌跟前衛福部長陳時中一起護航高端、延誤疫苗進口採購，儘管危及國人的生命安全與健康，卻從未向人民道歉。「沒有一位國家閣揆，可以放任這樣的社會現狀，還戀棧權位」。

王鴻薇列出蘇貞昌第2大罪狀「家族承包政府標案引起社會共憤」並表示，蘇貞昌過去就被踢爆女兒開公司承包政府標案，最後才礙於社會壓力保證未來不再承包。未料近期被發現靠轉包方式，承包桃園市政府標案，這種遊走法律灰色地帶的下為，令人民忍無可忍。

第3大罪狀是「態度囂張跋扈，污辱國會殿堂」，她表示，立委於立法院質詢蘇貞昌，只問一句最低工資法何時送進立院，不料蘇根本答不出來，還嗆對方媽媽，還曾惱羞成怒破口大罵立委在大聲什麼，爾後更讓衛福部長薛瑞元、花敬群等人有樣學樣，目無法紀，嚴重傷害國會質詢權。

第4罪狀為「用人失察、護短」，王鴻薇說，行政院前發言人丁怡銘過去曾因「萊牛肉麵」事件下台，後來蘇貞昌趁所有人不注意，才四個月竟又讓丁怡銘重回行政院，擔任顧問一職估計月領十二萬，對於自己人，不論社會觀感如何，硬要用到底，完全不把民意當一回事。

王鴻薇表示，無獨有偶， 2019年時，蘇貞昌堅持重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長，但他當時就已經是政界黑民單，蘇還表示「用人唯才是唯一考量」，結果廖燦昌在合庫董事長任內，又被抓拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元，造成合庫虧損，已被起訴。

她反問，蘇貞昌要不要對全民交代，這是哪門子的用人唯才？誤用罪犯要不要下台？

最後是「網軍治國濫用公帑」，王鴻薇說明，蘇貞昌在2019年上任行政院長之後，以中央圖房小編的哏圖功夫，加上名嘴、網軍的助攻，強勢地推動各種政策，過去也有被拍到，2020年11月3日，行政院某幕僚在立法院2樓媒體採訪席，製作攻擊在野黨製圖時，被上報記者當場抓包的畫面，隨後立即被綠營民意代表、側翼網軍等引用，這樣利用公帑，利用媒體戰逃避監督，更讓全民憤恨。

王鴻薇強調，原本以為九合一大選的結果，可以讓民進黨知道民意，更讓蘇貞昌知所進退，沒想到民進黨的檢討報告，千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺「欠債不能欠過年」，蘇貞昌年前內閣總辭應該即刻下台。