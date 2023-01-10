全球疫情爆發長達3年時間，永達保經2022年期繳新契約保費仍繳出新台幣20億元佳績，主管人力1897人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成231位， 13個月保單繼續率達96.47％；永達保經董事長吳文永表示，大陸防疫鬆綁後，永達理業績將大爆發，去年12月營業收入就達人民幣4億元。

吳文永指出，大陸保險業務員渴望成功，每個地區都值得保險深度開發；2023年大陸永達理目標為，期繳新契約保費人民幣33億元、13個月保單繼續率95％、主管人力達1萬人及MDRT 1200位。

永達保經轉投資且持股達24.9％的大陸永達理保經公司，複製台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場特性與需求，2022年期繳新契約保費收入達人民幣19億元、主管人力達7100人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成930位、13個月繼續率達94.5％、業務人員年平均FYP 27萬元。

永達理在疫情衝擊下仍穩健發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共45個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北；除少數辦公室自有外，光租金一年就高達人民幣1億元。

吳文永表示，每增員一位獎勵現金2萬元；永達擁有強大的競爭優勢，高比例MDRT，具MDRT資格達926位，每兩位業務主管就有一位MDRT，97位終身會員。

永達保經總經理陳慶鴻指出，不管是保戶服務還是業務制度，永達都從「利他」角度設想，在永達平台，所有業務人員都是公司合作夥伴，公司獲利大家分享。首創世襲制度，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領，實踐「服務一陣子，永達養你兩輩子」的承諾。

永達數位平台學習無遠弗屆，每月線上平台有業務主管分享的兩岸菁英會，每天有百萬等級的大單分享，吸取他人成功的學習經驗；同時挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，提供團隊主管協助屬員梳理改善流程。只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達300萬元，3年內已有11位優秀業務代表領取到高額獎金，晉升是名利雙收唯一出路，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家發展組織目標前進。

吳文永表示，永達將邁入第3個10年，永達承德大樓將原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓。