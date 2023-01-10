宜蘭縣政府工旅處長李東儒說，縣府以引入民間資金、創意及經營效率的方式，將「冬山河生態綠舟森林公園」用促參法ROT及OT辦理委外經營。（吳佩蓉攝）

為拓展觀光客源，宜蘭縣政府以引入民間資金、創意及經營效率的方式，將「冬山河生態綠舟森林公園」用促參法ROT及OT辦理委外經營，今（10日）縣府召開生態綠舟增改修建暨營運移轉案招商說明會；縣府工商旅遊處處長李東儒表示，期待民間業者活化園區及周邊產業發展，達成政府、企業及民間三贏的局面。

生態綠舟位於冬山河風景區範圍內，其基本規畫案1993年啟動，2016年正式開園，地形地貌豐富，有溼地、梯田、河流及噶瑪蘭山屋呈現原住民文化；位置也非常優越，連結整個冬山河的水域，另冬山河旁邊有縣內最美的冬山火車站，交通也非常便利，旁邊有主要幹道台9線，儼然為縣內重要景點之一。

工旅處說明，3月將公開招標，契約時間為15年，投資金額不得少於5600萬元，基地面積約14.6公頃，整體以環境永續為原則，進行低強度開發；業者需規畫設置露營設施，以60帳為限，並在區內販售在地農特產品及原民文創產品，活化未來園區及周邊產業的發展。

其招商基本條件，業者需投入5600萬元以上資金，土地租金依公告地價試算，營運期每年約490萬元，開發權利金100萬元，固定權利金不得低於100萬元，變動權利金的部分，年營收0.8億元以下收取0.5％，年營收0.8億元至1億元以下，收取0.75％，年營收1億元至1.2億元以下，收取1.0％，年營收逾1.2億元，則收取1.25％。