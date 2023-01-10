棒棒堂男星阿緯（劉峻緯）除了演藝事業，還投資副業，短短幾年在全台各地都有他經營的餐廳。阿緯透露先前與前輩周杰倫聊天時，對方答應「改天支持一下」，阿緯今（10日）驚喜上傳兩人合照，「說到做到的出現了」，沒想到周杰倫真的現身捧場；周杰倫本人也在IG發限時動態，還偷放閃昆凌，閃瞎眾人。

周杰倫今（10日）在IG限時動態分享逛百貨，與好友去吃了男星阿緯開的餐廳，拍下一桌美食，而他戴著帽子和口罩，相當低調；另外周杰倫還「巧遇」昆凌，發現愛妻當代言人的看板，立刻拿起手機拍照，俏皮地標記昆凌表示「好巧」。

周杰倫在IG分享去吃阿緯的餐廳。（圖／摘自周杰倫IG）

而沒多久餐廳老闆阿緯在臉書PO文，透露周杰倫會到餐廳用餐，其實是某次聊天，被他關心開餐廳一事，就邀他有空來吃看看，周杰倫當下搭應「好喔，改天支持一下」；阿緯沒想到周杰倫這麼有義氣，「真的說到做到的出現了」，還爆料「杰倫哥特喜歡威士忌牛肉燥蛋飯」，最後更謝謝周杰倫，還放上兩人合照。

有許多網友驚喜兩人看起來交情還不錯，紛紛表示「看到周杰倫去吃，我也想去吃了」、「周董現在很照顧一些後輩，和以前差很多」、「周杰倫越來越平易近人的感覺」、「之後去吃不知道能不能巧遇」。